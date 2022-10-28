Москва, 28 октября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Множество получивших российское гражданство мигрантов из Средней Азии покинуло Россию после объявления частичной мобилизации, и с этим нужно бороться. Об этом 28 октября в интервью ИА REGNUM заявил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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Мигранты из стран Средней Азии, получившие российское гражданство, не должны уклоняться от частичной мобилизации, уверен эксперт.

Но вместе с тем трагедия в Белгородской области заставляет задуматься о том, «насколько вообще можно давать оружие выходцам из Средней Азии».

«Вероятно, они в зоне СВО должны служить в стройбатах», — заключил Трухачёв.

Напомним, что ранее президент России объявил о проведении частичной мобилизации в России.