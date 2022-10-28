Москва, , 19:49 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на торгах в пятницу, 28 октября, но не смог отыграть снижения за неделю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,52 рубля, что на 21 копейку ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день опустился на 62 копейки и к закрытию составил 61,08 рубля.

В целом же по итогам рабочей недели доллар на Московской бирже подорожал на 23 копейки, евро — на 88 копеек.

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