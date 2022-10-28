Вашингтон, 28 октября 2022, 19:47 — REGNUM Фильм «Аватар 2: Путь воды» Джеймса Кэмерона будет продолжительнее первой части. Об этом сообщил портал Sohu.
По данным источника, продолжительность сиквела составит 190 минут, что на 28 минут длиннее первой ленты серии. Отмечается, что из-за подобного хронометража кинотеатрам придется сократить количество сеансов фильма, что может негативно сказаться на кассовых сборах.
Напомним, премьера «Аватара 2: Путь воды» запланирована на 16 декабря 2022 года. В фильме сыграют Сигурни Уивер, Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Мишель Йео и другие.
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