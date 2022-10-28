Вашингтон, 28 октября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Фильм «Аватар 2: Путь воды» Джеймса Кэмерона будет продолжительнее первой части. Об этом сообщил портал Sohu.

Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания Иные миры

По данным источника, продолжительность сиквела составит 190 минут, что на 28 минут длиннее первой ленты серии. Отмечается, что из-за подобного хронометража кинотеатрам придется сократить количество сеансов фильма, что может негативно сказаться на кассовых сборах.

Напомним, премьера «Аватара 2: Путь воды» запланирована на 16 декабря 2022 года. В фильме сыграют Сигурни Уивер, Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Мишель Йео и другие.