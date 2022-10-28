Ростов-на-Дону, 28 октября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Казаку войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», вернувшемуся из зоны СВО, вручили орден Мужества. Об этом 28 октября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Mil.ru Орден Мужества

«За проявленный в ходе специальной военной операции героизм вручил сегодня по поручению президента РФ Владимира Путина орден Мужества нашему земляку — казаку Родионово-Несветайского юрта», — уточнил глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что ещё более 600 казаков Кубанского, Волжского, Оренбургского казачьих войск пополнили отряды «Кубань» и «Ермак». Добровольцы успешно выполняют боевые задачи на донецком и херсонском направлениях.

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