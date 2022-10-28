Нижний Новгород, 28 октября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Популярная певица МакSим (Марина Абросимова) отменила выступление в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия. Об этом артистка сообщила в личном микроблоге 28 октября.

Цитата из интервью для Ксении Собчак МакSим

«К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. <…> Приношу извинения за причиненные неудобства», — написала певица. В то же время новую дату проведения концерта Абросимова сообщать не стала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сети раскрыли гонорар МакSим за выступление. Так, за одно шоу исполнительница получает 1,5 млн рублей.