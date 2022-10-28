Краснодар, 28 октября, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В Краснодарском крае завершена частичная мобилизация. Об этом 28 октября в своём телеграм-канале написал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

«Все задачи, которые были поставлены перед Краснодарским краем по частичной мобилизации, выполнены в полном объёме. Около 3 тыс. человек сами пришли за повесткой в военкоматы», — уточнил Кондратьев.

Кубанские власти занимаются поддержкой семей мобилизованных, оказывают помощь в решении бытовых вопросов.