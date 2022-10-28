Москва, , 20:39 — REGNUM В отношении мигрантов из Средней Азии необходимо введение ряда мер, в том числе, проверка законности получения ими гражданства России. Об этом ИА REGNUM 28 октября заявил кандидат исторических наук, политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Российский паспорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Необходимо проверить всех выходцев из Средней Азии, получивших гражданство России, на предмет лояльности к ней», — заявил эксперт.

При этом необходимо проводить проверку и на знание русского языка, основ культуры, истории и права. Тех, кто не пройдёт такую проверку, необходимо лишать российского гражданства, убеждён Трухачёв.

«Надо автоматически лишать гражданства всех лиц с судимостью, а также тех, кто трижды привлекался к административной ответственности и хотя бы единожды нарушал миграционное законодательство. Естественно, и тех, кто приобрёл гражданство незаконным путём. Необходимо лишать гражданства и тех выходцев из Средней Азии, кто скрывается от мобилизации», — заключил политолог.

Напомним, что ранее ряд банковских структур Казахстана и Киргизии отказались работать с российской национальной системой платёжных карт «Мир».