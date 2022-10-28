Новосибирск, 28 октября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Мэрия Новосибирска по представлению прокурора города завершает работы по реставрации стелы в честь Победы в Великой Отечественной войне, снос которой ранее вызвал резонанс. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«Принято решение произвести замену части элемента монументально-декоративного оформления», — уточнили в ведомстве.

При этом на стеле появился баннер с надписью: «Извините, элемент монументально-декоративного оформления на восстановлении».

Напомним, что ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству новосибирского управления представить доклад об установлении причастных к демонтажу памятного знака в честь 45-летия Победы, а также роли мэра Новосибирска Анатолия Локтя в сложившейся ситуации.

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Памятный знак в честь 45-летия Победы возле торгового центра «Роял Парк» в Новосибирске 24 августа демонтировал застройщик территоррии. Горожане обратились в СКР, было возбуждено уголовное дело. После прокурорской проверки мэру города было внесено представление, а стелу вернули на место.