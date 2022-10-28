Берлин, , 19:32 — REGNUM На сталелитейных предприятиях Германии с 29 октября начнется забастовка, сообщает 28 октября профсоюз немецких сталелитейщиков IG Metall.

Памятник в Германии Karsten Ratzke

Отмечено, что забастовка будет начата после безрезультатного третьего раунда переговоров с работодателями по вопросу денежной поддержки работников во время энергокризиса.

Забастовка начнется в полночь с 28 на 29 октября, и охватит более 500 заводов и смежных производств по всей стране.

Единственным шансом избежать забастовки, отмечают в IG Metall, является компенсация инфляционных потерь путём выплаты в размере 3000 евро на 30 месяцев вперед.

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