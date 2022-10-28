Калуга, 28 октября 2022, 19:52 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислава Шапша 28 октября официально объявил в социальных сетях о выполнении в регионе всех задач по частичной мобилизации, также он сообщил об отправке последних групп мобилизованных.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что мероприятия по проведению частичной мобилизации в России завершены. Об этом сообщил 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарёво.
Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России