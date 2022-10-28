Калуга, 28 октября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислава Шапша 28 октября официально объявил в социальных сетях о выполнении в регионе всех задач по частичной мобилизации, также он сообщил об отправке последних групп мобилизованных.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

«Мобилизация в Калужской области завершена. С завтрашнего дня военкоматы будут набирать только добровольцев и контрактников», — отметил Владислава Шапша.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мероприятия по проведению частичной мобилизации в России завершены. Об этом сообщил 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарёво.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал Шойгу.