Минск, 28 октября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Российский триллер «Плакать нельзя» режиссера Натальи Назаровой станет фильмом открытия ХХVIII Минского международного кинофестиваля «Листопад». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля.

Елена Хованская, ИА REGNUM В кино

Кинофестиваль пройдет с 4 по 11 ноября 2022 года. Помимо «Плакать нельзя», в основном конкурсе смотра представлены 11 других кинолент, которым предстоит побороться за Гран-при «Золото Листопада».

Напомним, «Плакать нельзя» рассказывает о русской эмигрантке в Скандинавии, которая отправляет сына в школу, но тот становится собственностью государства из-за особенностей законов местной ювенальной юстиции. Главные роли в фильме исполнили Светлана Чуйкина и Иван Янковский.