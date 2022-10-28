Москва, , 19:28 — REGNUM Необходимо ввести временный запрет на получение российского гражданства выходцам из стран Средней Азии. Об этом ИА REGNUM 28 октября заявил кандидат исторических наук, политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«Важный момент — получение гражданства РФ выходцами из Средней Азии. Разумеется, его надо автоматически давать всем русским и представителям иных народов, не имеющим государственности за её пределами. Возможно, всем носителям русского языка», — заявил эксперт.

После теракта в Белгороде необходимо ввести временный запрет на приобретение гражданства выходцам из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, убеждён политолог. Снять его только после окончания СВО, ужесточив правила к владению русским языком и знанию основ нашей культуры, истории, законов и обычаев.

«Эти меры не должны касаться русских, а также представителей иных народов, не имеющих государственности за её пределами», пояснил Трухачёв.

Напомним, что после снижения в период пандемии короновируса, миграционные потоки из стран Средней Азии в Россию восстановили свои прежние значения и даже превысили прежние показатели.