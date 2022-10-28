Вашингтон, , 19:07 — REGNUM Киевскому режиму выделен новый пакета американской военной помощи на сумму $275 млн, сообщила 28 октября на брифинге заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Министерство объявляет о выделении 24-го транша помощи в области безопасности на сумму 275 млн долларов [б. УССР] для обеспечения потребностей в сфере обороны», — сказала она.

Отмечено, что распоряжение о выделение новой партии военной помощи президент США Джо Байден отдал ещё 15 октября.

По её словам, в 24-й пакет военной помощи включены реактивные снаряды для ракетных установок HIMARS, артиллерийские боеприпасы, бронеавтомобили HUMVEE, а также стрелковое вооружение.

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