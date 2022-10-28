Вашингтон, 28 октября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Киевскому режиму выделен новый пакет американской военной помощи на сумму $275 млн, сообщила 28 октября на брифинге заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Министерство объявляет о выделении 24-го транша помощи в области безопасности на сумму 275 млн долларов [киевскому режиму] для обеспечения потребностей в сфере обороны», — сказала она.

Отмечено, что распоряжение о выделение новой партии военной помощи президент США Джо Байден отдал ещё 15 октября.

По её словам, в 24-й пакет военной помощи включены реактивные снаряды для ракетных установок HIMARS, артиллерийские боеприпасы, бронеавтомобили HUMVEE, а также стрелковое вооружение.