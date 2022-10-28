Белгород, 28 октября, 2022, 19:58 — ИА Регнум. В Россию часто въезжают не лучшие представители среднеазиатских республик, что требует введения ограничительных мер. Об этом ИА REGNUM 28 октября заявил кандидат исторических наук, политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Cacahuate Карта «Большой Центральной Азии» по Старру

«Трагедия в Белгороде лишний раз высветила вопрос о том, кто к нам приезжает из Средней Азии», — заявил эксперт.

Очевидно, что к нам далеко не всегда едут лучшие представители народов этого региона, уверен Трухачёв.

«Прямо говоря, очень часто к нам едут преступники. Потому в который уже раз встаёт вопрос о введении визового режима с Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией», — заключил политолог.

Напомним, что ранее гражданами России среднеазиатского происхождения в Белгородской области был совершён теракт, в результате чего погибло 11 добровольцев, проходивших тренировки перед отправкой в зону СВО.