София, 28 октября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) одобрила новые цены на природный газ для промышленных и бытовых потребителей. Об этом 28 октября сообщает БТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Согласно официальной информации, с ноября текущего года стоимость «голубого топлива» в стране составит 130 левов ($66) за мегаватт-час, что на 45% меньше действующих тарифов.

Как отмечено в резолюции КЭВР и компании «Булгаргаз», нововведение связано с изменениями на внутреннем энергетическом рынке Болгарии.

Напомним, ранее болгарское правительство объявило о намерении обеспечить население «качественным и недорогим газом». Сегодня около 70% жителей Болгарии не могут своевременно оплачивать услуги ЖКХ из-за высоких цен на энергоносители.