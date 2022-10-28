Нижний Тагил, Свердловская область, 28 октября, 2022, 19:00 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области директора одной из фирм ждёт суд за убийство подчинённого. Об этом сообщает старший помощник главы областного Следственного комитета Александр Шульга.

Суд

По данным следователей, в середине августа между сторонами возник словесный конфликт. А затем злоумышленник нанёс оппоненту несколько ударов металлическим предметом по голове. отвёз за город, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

Фигурант так и не признал за собой вины. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что обгоревшее тело обнаружил мужчина, проезжавший на квадроцикле. Он сообщил о находке в полицию. А затем руководитель фирмы был заподозрен в причастности к преступлению. В багажнике автомобиля нашли характерные бурые пятна.