Москва, 28 октября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Писатель Захар Прилепин признался, что его совместных попыток с режиссером Никитой Михалковым недостаточно для сохранения русской культуры. Его слова приводит издание «Культура».

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

«И что мы с Михалковым, взялись за руки, побежали и ударились головой о бетонную стену? Да, нужны только системные решения… И так было всегда у нас в стране», — сказал Прилепин. Он также уточнил, что всячески пытается продвигать собственные взгляды с Михалковым и Маргаритой Симоньян, однако этого по-прежнему недостаточно.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Забайкальская филармония организовала выступление Захара Прилепина и коллектива Никиты Михалкова на фестивале имени Олега Лундстрема в Чите. Выступления деятелей культуры намечены на 11 и 12 ноября 2022 года соответственно.