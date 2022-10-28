Кемерово, 28 октября 2022, 18:56 — REGNUM В Кемерове вечером 28 октября неизвестный кинул в здание военкомат в Заводском районе бутылку с зажигательной смесью. Мужчину успели задержать, сообщает с места событий корреспондент сайта NGS42.ru.
В региональном управлении МЧС России уточнили, что на сигнал о пожаре в административном здании выезжали два отделения пожарной охраны. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
Здание военкомата оцеплено сотрудниками силовых ведомств. С задержанным работают следователи.