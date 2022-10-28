Екатеринбург, 28 октября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осуждены четверо граждан, среди которых два бывших оперуполномоченных антикоррупционного подразделения ОМВД России по городу Первоуральску. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга.

Суд

По данным следователей, полицейские расследовали уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере и проверяли причастность директора одной из фирм к совершению этого преступления. Последний пообещал оперативникам передать через посредника взятку в размере 2 млн рублей и в конце апреля 2017 года отдал им часть обещанной суммы.

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга назначил подсудимым от трёх до восьми лет реального лишения свободы. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что горе-борцов с «беловоротничковой» преступностью вывели на чистую воду сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности главка МВД с коллегами из областного УФСБ. «Любителей «лёгких денег» выгнали с позором из системы МВД, а теперь они ещё и понесут наказание в соответствии с вынесенным приговором суда», — сказал Горелых.