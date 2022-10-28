Анкара, , 18:58 — REGNUM Турция, используя наличие газопровода «Турецкий поток», обеспечит поступление российского газа в страны Европы, заявил 28 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Россия может перебросить объёмы транзита газа с «Северных потоков» на «Турецкий поток» и тогда Турция станет газовым хабом.

«В результате наших переговоров с Россией, мы, дай Бог, обеспечим распределение природного газа из России в Европу через «Турецкий поток», — сказал Эрдоган в ходе выступления в честь приближающегося столетия Турецкой республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день поставки российского газа через газопроводы «Северный поток» не осуществляются.

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