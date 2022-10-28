Анкара, 28 октября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Турция, используя наличие газопровода «Турецкий поток», обеспечит поступление российского газа в страны Европы, заявил 28 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

По его словам, Россия может перебросить объёмы транзита газа с «Северных потоков» на «Турецкий поток», и тогда Турция станет газовым хабом.

«В результате наших переговоров с Россией мы, дай Бог, обеспечим распределение природного газа из России в Европу через «Турецкий поток», — сказал Эрдоган в ходе выступления в честь приближающегося столетия Турецкой Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день поставки российского газа через газопроводы «Северный поток» не осуществляются.