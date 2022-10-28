Кемерово, , 18:49 — REGNUM Из Кемеровской области в учебные центры 28 октября отправились ещё две группы мобилизованных и добровольцев. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Отправка мобилизованных в Кузбассе t. me/tsivilev_live

«Бойцов по традиции торжественно проводили с площади у мемориала Воину-освободителю в Кемерове», — говорится в сообщении.

Отметим, что накануне, 27 октября, Кузбасс проводил в учебные центры также две группы мобилизованных и добровольцев.

Ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщал, что из Кемеровской области в учебные центры отправятся ещё пять групп мобилизованных.

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