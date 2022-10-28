Москва, , 18:57 — REGNUM Приквел сериала «Игра престолов» — «Дом Дракона» за период с 22 августа по 26 октября 2022 года посмотрели 82% пользователей онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные онлайн-кинотеатра.

Цитата из телесериала Дом дракона Цитата из телесериала Дом дракона

Так, приквел «Игры престолов» на 37% опередил по просмотрам сериал «И просто так» за период выхода первого сезона с 10 декабря 2021-го по 31 января 2022 года и на 31% обошел результат спецвыпуска «Гарри Поттер: возвращение в Хогвартс» c 1 по 31 января 2022 года.

В онлайн-кинотеатре также уточнили, что в день премьеры последней серии приквела ее посмотрели на 78% больше зрителей, чем первую серию «Дома Дракона» в день выхода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финальный эпизод сериала «Дом дракона» посмотрели более 9 млн человек на HBO. В среднем каждую серию «Дома дракона» посмотрели 29 млн человек.

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