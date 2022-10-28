София, , 18:45 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило выделение дополнительной материальной компенсации болгарским рыболовецким артелям, пострадавшим от введения ограничений на промысел в Черном море в 2022 году. Об этом 28 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Тивадар Костка Чонтвар. Старый рыбак. 1902

По предварительным данным, соответствующие средства будут предоставлены из европейских фондов.

«Мы крайне заинтересованы в оказании оперативной поддержки представителям этой отрасли народного хозяйства страны», — заявил заместитель министра сельского хозяйства Болгарии Георги Сабев.

О механизмах выплат не сообщается. Предполагается, что наличные средства на общую сумму €6 млн будут перечислены на личные счета 40 тысяч человек.

Напомним, ранее власти Болгарии запретили промышленный лов рыбы из-за опасности попадания в Черное море плавучих мин с территории б. УССР.