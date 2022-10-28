Болгарские рыбаки получат компенсацию в €6 миллионов
София, 28 октября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило выделение дополнительной материальной компенсации болгарским рыболовецким артелям, пострадавшим от введения ограничений на промысел в Черном море в 2022 году. Об этом 28 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.
По предварительным данным, соответствующие средства будут предоставлены из европейских фондов.
«Мы крайне заинтересованы в оказании оперативной поддержки представителям этой отрасли народного хозяйства страны», — заявил заместитель министра сельского хозяйства Болгарии Георги Сабев.
О механизмах выплат не сообщается. Предполагается, что наличные средства на общую сумму €6 млн будут перечислены на личные счета 40 тысяч человек.
Напомним, ранее власти Болгарии запретили промышленный лов рыбы из-за опасности попадания в Черное море плавучих мин с территории б. УССР.