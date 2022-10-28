Белово, Кемеровская область, 28 октября 2022, 18:40 — REGNUM В кемеровском городе Белово на стадионе «Горняк» смонтировали первую в регионе «умную» спортплощадка. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв.
«Умная» площадка подходит для безопасных и полезных для здоровья тренировок в любое удобное время без привязки к расписанию секций и без присутствия тренера», — уточнил глава Кузбасса.
Отметим, что особенность спортивного объекта в том, что на каждый тренажёр нанесен специальный QR-код, с помощью которого можно ознакомиться с техникой выполнения упражнений и подобрать индивидуальную нагрузку.