Белово, Кемеровская область, 28 октября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. В кемеровском городе Белово на стадионе «Горняк» смонтировали первую в регионе «умную» спортплощадка. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

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«Умная» площадка подходит для безопасных и полезных для здоровья тренировок в любое удобное время без привязки к расписанию секций и без присутствия тренера», — уточнил глава Кузбасса.

Отметим, что особенность спортивного объекта в том, что на каждый тренажёр нанесен специальный QR-код, с помощью которого можно ознакомиться с техникой выполнения упражнений и подобрать индивидуальную нагрузку.