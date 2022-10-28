Баку, 28 октября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В связи со смещением центров экономической активности в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива транспортная инфраструктура России требует новых логистических решений. Маршрут «Север — Юг» в перспективе может стать реальным конкурентом Суэцкому каналу. Об этом на сессии «Новая логистика и транспортные маршруты» ХV Веронского Евразийского экономического форума в Баку заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, сообщает сегодня, 28 октября, пресс-служба правительства России.

Hellerick Международный транспортный коридор «Север — Юг»

«Для современной России ключевую роль приобретает маршрут «Север — Юг». В связи со смещением центров экономической активности в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива исторически сложившаяся транспортная инфраструктура нашей страны требует новых логистических решений. Маршрут «Север — Юг» с выходом в страны Персидского залива, Индии, Китая, Африки в перспективе может стать реальным конкурентом Суэцкому каналу. Развитие этого коридора сегодня в решающей мере зависит от взаимоотношений России и Азербайджана, а также от взаимоотношений наших стран с Ираном. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина правительством Российской Федерации разработана и одобрена детальная «дорожная карта» по развитию коридора», — сказал Белоусов.

Подчёркивается, что к 2030 году ожидается рост объёма российских грузов по маршруту «Север — Юг» почти в два раза — с текущих 17 млн до 32 млн тонн. В Бакинской декларации от 9 сентября 2022 года указано, что к 2030 году провозная мощность западного маршрута этого коридора с текущих 9 млн тонн должна быть увеличена до уровня не менее 15 млн тонн грузов.

«Эти цифры вполне достижимы. За девять месяцев этого года внешнеторговые перевозки между Россией и Азербайджаном железнодорожным транспортом составили более 5,4 млн тонн, что на 57% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Автомобильные перевозки между нашими странами за шесть месяцев этого года составили 1,5 млн тонн — в три раза выше уровня аналогичного периода прошлого года», — заявил первый заместитель председателя правительства России.

Он также выделил основные направления развития коридора «Север — Юг».

«Во-первых, это развитие железнодорожной инфраструктуры. Второе — синхронизация развития автодорожной инфраструктуры и пунктов пропуска через государственную границу. В этом году удалось в два раза увеличить пропускную способность пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе — до тысячи транспортных средств в сутки. Планируется модернизация основных пунктов пропуска с выходом к концу следующего года на пропускную способность 1,7 тыс. транспортных средств в сутки, а к 2026 году — 3 тыс. транспортных средств в сутки. В-третьих, предлагаем дополнить инфраструктурные решения комплексом мер по минимизации барьеров и обеспечению бесшовности перевозок. Критически важными станут вопросы недискриминационного доступа участников перевозочного процесса к инфраструктуре, обеспечения свободы транзита, согласованной тарифной политики. Важен поиск решений по упрощению таможенных процедур, отработки механизма платежей и взаиморасчётов, страхования, цифровизации и переходу на электронный документооборот. В-четвёртых, хотели бы предложить рассмотреть возможность создания совместного оператора трёх стран — Россия — Азербайджан — Иран — на всём западном маршруте», — отметил Андрей Белоусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что активизация переговоров по проекту МТК «Север — Юг» объясняется возросшими рисками вокруг действующих российских торговых маршрутов. Запад пытается экономически заблокировать Россию, в ответ Россия ищет новые торговые маршруты и находит.

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