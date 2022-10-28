Киев, , 18:41 — REGNUM Беспрецедентные чрезвычайные ограничения для потребителей электроэнергии вводятся на территории Киевской области на неопределённое время, сообщает 28 октября энергохолдинг ДТЭК «Киевские региональные электросети» на своей странице в соцсетях.

Факельное шествие. Киев

По утверждению компании, такие меры приняты с целью избежать полного отключения электроэнергии в Киеве и центральных регионах бывшей УССР.

«Чтобы не допустить полного отключения от электроснабжения столицы и центральных регионов [б. УССР], госэнергокомпания НЭК Укрэнерго вводит беспрецедентные экстренные ограничения. Как сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, необходимо подготовиться к экстренным отключениям электроэнергии на неопределенный срок», — указано в сообщении.

Отдельно отмечено, что ранее опубликованные графики аварийных отключений электроэнергии уже не актуальны, так как будут применяться более жесткие ограничительные меры.

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