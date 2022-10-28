София, 28 октября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Министерство обороны Болгарии объявило о намерении приобрести в Польше два двигателя для своих истребителей МиГ-29. Об этом 28 октября сообщает БТВ.

Allocer Двигатель самолёта МиГ-29

Согласно официальной информации, речь идет о двух единицах запасных частей, списанных с эксплуатации в ВВС Польши. Общая сумма сделки не разглашается.

Напомним, ранее официальная Варшава отказалась от использования самолетов МиГ-29 и Су-25 советского производства. В то же время Болгария планирует продлить полеты этих машин в рамках операций своих военно-воздушных сил до 2024 года.