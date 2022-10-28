Оттава, 28 октября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Власти Канады приняли решение о расширении санкций в отношении России. Об этом сообщил 28 октября премьер-министр страны Джастин Трюдо.

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«Мы вносим в санкционный список ещё 35 лиц, включая членов руководства государственной компании «Газпром», а также вводим ограничения в отношении шести предприятий энергетического сектора», — сообщил он.

В канадский санкционный список попали, в частности, вице-премьер РФ Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэнерго Николай Шульгинов.

В числе энергетических компаний, попавших под санкции, оказались «Лукойл», «Трансойл», «СОГАЗ», «Национальная нерудная компания».