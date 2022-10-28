Подгорица, 28 октября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В ночь с субботы (29 октября) на воскресенье (30 октября) Черногория перейдет на зимнее время на один час назад. Переход на летнее время в Черногории начался в воскресенье, 27 марта, когда стрелки перевели на час вперед, то есть с двух до трех часов.

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Компьютеры, мобильные телефоны и другие современные устройства, показывающие точное время, будут автоматически «переключаться» на зимнее время.

Еще не достигнуто соглашение по предложению Еврокомиссии четырехлетней давности об отмене сезонного перевода часов в последнее воскресенье марта, то есть в октябре. В 2019 году предложение было поддержано Европейским парламентом, но оно должно быть принято всеми государствами-членами.