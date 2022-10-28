Ново-Огарево, Московская область, , 18:17 — REGNUM Российские войска должны быть оснащены современными видами оружия, оно есть в их распоряжении и показывает себя с лучшей стороны в условиях боевых действий. Об этом заявил 28 октября президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Владимир Путин и Сергей Шойгу Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«У нас очень многое сделано для того, чтобы наши Сухопутные войска и другие подразделения были оснащены современным видами оружия, в том числе большой дальности и высокоточным оружием. Все это есть и в условиях боевых действий показывает себя с самой лучшей стороны», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин завил о необходимости внести коррективы в строительство всех компонентов Вооружённых сил, включая Сухопутные войска, исходя из опыта проведения специальной военной операции.

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