Ново-Огарево, Московская область, 28 октября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Российские войска должны быть оснащены современными видами оружия, оно есть в их распоряжении и показывает себя с лучшей стороны в условиях боевых действий. Об этом заявил 28 октября президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Сергей Шойгу

«У нас очень многое сделано для того, чтобы наши Сухопутные войска и другие подразделения были оснащены современным видами оружия, в том числе большой дальности и высокоточным оружием. Все это есть и в условиях боевых действий показывает себя с самой лучшей стороны», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин завил о необходимости внести коррективы в строительство всех компонентов Вооружённых сил, включая Сухопутные войска, исходя из опыта проведения специальной военной операции.