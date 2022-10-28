Москва, 28 октября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Российская телеведущая Ксения Собчак не является подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свой источник.

Дарья Драй ИА REGNUM Ксения Собчак

«В настоящее время к ней [Собчак] претензий нет. Она здесь [в деле о вымогательстве] ни при чём», — сообщил источник издания.

Напомним, в качестве обвиняемых по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова проходят коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов и бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский. Собчак 26 октября пересекла границу Литвы по израильскому паспорту.