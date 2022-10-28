28 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 20:29 — REGNUM Доклад министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу президенту России Владимиру Путину, в ходе которого глава оборонного ведомства сообщил о завершении мероприятий по частичной мобилизации, стал поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 28 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — доложил президенту Шойгу.

Главная цель — 300 тысяч человек, попавших под мобилизацию, достигнута, а значит, с сегодняшнего дня новые повестки военнообязанным гражданам вручаться не будут.

«Было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — отметил глава оборонного ведомства.

«Доложил о завершении этой волны мобилизации», — считает Максим П.

Многие пользователи были рады услышать, что один из напряжённых этапов в нашем обществе подошёл к концу и теперь армия укомплектована необходимым количеством мобилизованного человеческого ресурса.

«Ну, вот уже и Шойгу говорит о завершении. Думаю, что на днях Путин выступит и объявит это уже со своей стороны, официально», — предполагает Ярослава О.

Министр обороны Сергей Шойгу Официальное интернет-представительство президента России

«Раз Шойгу публично об этом заявил, значит, скорее всего, и указ соответствующий же вскоре будет подписан президентом. Хотя давно уже говорили, что в большей части регионов завершили, и повестки новые не выдавали», — отметила Екатерина Л.

Некоторые комментаторы напомнили о том, что президент России уже анонсировал скорое завершение частичной мобилизации в России, а значит, руководство страны адекватно оценивает складывающуюся ситуацию и строит правильные прогнозы.

«Всё так, как и говорил Путин две недели назад. Значит, всё согласно планам: необходимый личный состав укомплектован, и в большем количестве мобилизованных пока что армия наша не нуждается», — пишет Даниил Ш.

Часть людей задаётся вопросом о том, что теперь делать всем тем, кто в спешке покинул пределы Российской Федерации, опасаясь повестки в военкомат.

«Хотел бы я увидеть лица тех, кто сейчас уехал, продав все своё нажитое имущество за бесценок, боясь, что она никогда не закончится», — подметил Роман М.

«Ну и что теперь делать тем, кто сбежал за границу, распродав свои машины и квартиры? Идиотское положение, как мне видится. Надеюсь, у них получится взять голову в руки и спокойно вернуться на Родину, наладив здесь прежнюю жизнь», — пишет Кирилл Р.

Нашлись и те, кто считает крайне вероятным то, что эта частичная мобилизация была лишь первым этапом, вслед за которым последуют и следующие.

«Чует моё сердце, что после небольшой передышки мобилизацию возобновят. Надеюсь, что к этому времени из военкоматов изгонят вредителей», — написал Николай К.

«Война ещё далеко не на завершающей стадии. Завершение мобилизационных мероприятий не отменяет общей мобилизации государства и общества. Нам ещё долгий путь предстоит, по завершении которого мы будем жить уже в совершенно новой стране», — предрекает Алексей Н.

Напомним, 28 сентября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.