Подгорица, , 18:13 — REGNUM В черногорский порт Бар прибыли военные корабли королевского флота Великобритании Argus и Mounts bay. Как сообщает посольство Великобритании, они прибыли для проведения совместных учений на море и суше, с участием вертолетов, судов и другой военной техники.

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С черногорской стороны в учениях примут участие 300 военных, с британской — 150 военных. Учения продлятся до 7 ноября 2022 года.

«Для британских вооруженных сил эти учения являются частью более крупных учений «Атака львов», которые являются частью операции «Акилиан», — говорится в заявлении посольства.