Москва, 28 октября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Клиенты Сбера активно переводят свои сбережения в иностранной валюте в российские рубли, при этом доля рублевых пассивов продолжает расти и сейчас значительно превышает 90%, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Речь идёт в первую очередь о долларах США и евро. Процесс девалютизации продолжается как в безналичной форме, так и при снятии средств с валютных вкладов и счетов с конвертацией в рубли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

В сентябре за снятием средств с валютных счетов с конвертацией в рубли обратились более 27 тыс. клиентов — это максимум с марта 2022 года и число таких обращений стабильно высоко. Востребованность такой операции в Сбере объясняется в том числе условиями, установленными на конвертацию в наличные рубли в банке. Сбер продолжает выдавать клиентам наличные рубли с валютных счетов и вкладов по курсу Банка России, хотя Банк России дал право банкам применять собственный курс при выдаче средств, поступивших на валютные счета после 9 сентября 2022 года.

Понимая потребности клиентов, отметили в кредитном учреждении, Сбер сохранил для всех своих клиентов возможность выдачи наличных рублей с валютных счетов и вкладов в офисах банка по курсам, приравненным к официальным курсам Банка России.

«Мы идём навстречу клиентам, которые хотят конвертировать свои валютные сбережения, в первую очередь в долларах и евро, в наличные рубли, — заявил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. — Многие банки сегодня устанавливают свои курсы, но мы понимаем, что клиенты привыкли часть сбережений держать в этой валюте и им требуется время, чтобы изменить свои привычки. Поэтому мы твёрдо придерживаемся официального курса ЦБ при выдаче наличных в офисах Банка, чтобы помочь людям выйти из сбережений в валюте с максимальной выгодой».