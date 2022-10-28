Бишкек, , 18:09 — REGNUM Секретарь совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов обсудил с представителем Детского фонда ООН в республике Кристин Жольм проблемы репатриации детей из зон военных конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам главы совбеза, киргизские власти планируют в ближайшее время вернуть из Сирии уроженок Киргизии и их детей.

Он отметил, что реализуя процесс репатриации своих граждан, правительство будет придерживаться принципов отношения к детям, именно как к детям, в том числе соблюдения конфиденциальности в отношении них, а также обеспечения непосредственного и постоянного контакта репатриируемых детей с их матерями.

«Все задействованные в данной работе госорганы ориентированы на создание максимально благоприятных условий для встречи возвращаемых детей и их дальнейшей социализации», — подытожил Иманкулов.

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