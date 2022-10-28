Москва, , 18:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу проработать вопрос о коррективе всех компонентов Вооружённых сил с учётом опыта специальной военной операции на территории б. УССР.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Исходя из опыта проведения специальной военной операции, нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооружённых Сил, включая Сухопутные войска», — сказал Путин на встрече с Шойгу 28 октября в Ново-Огарёво.

Президент попросил министра «и в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой задачей, и на экспертном уровне обсудить все вопросы».

Глава государства подчеркнул, что все необходимые решения должны быть подготовлены и приняты в короткие сроки, а также должны сочетаться с планами развития предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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