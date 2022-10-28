Вашингтон, , 18:38 — REGNUM В новой версии iPhone, которая выйдет в 2023 году, Apple может избавиться от кнопок включения и регулировки громкости. Об этом сообщил портал 9to5Google со ссылкой на аналитика Мина-Чи Куо.

IPhone 8 (сс) iphonedigital

По данным источника, в будущих версиях iPhone появится единая панель с виброоткликом, которая будет имитировать ощущение нажатия. «Кнопки регулировки громкости и кнопка питания двух старших моделей iPhone 15 могут иметь новую конструкцию, похожую на дизайн кнопки «Домой» на iPhone 7/8/SE2 и 3», — уточнил Куо.

Помимо этого, аналитик добавил, что после Apple подобный дизайн сделают все крупные производители Android-смартфонов.

Кк ранее сообщало ИА REGNUM, Apple подтвердила, что в iPhone добавят порт USB-C. Компания намерена заменить привычный USB Type-C на другой порт к 2024 году в соответствии с новыми требованиями.

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