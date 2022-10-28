Подгорица, 28 октября, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Общий объем внешней торговли Черногории за девять месяцев, по предварительным данным статистического ведомства Monstat, составил 3,16 миллиарда евро, что на 48,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

Monstat объявил, что экспортировано товаров на сумму 520,3 млн евро, что на 72,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом. Импорт вырос на 44,2 процента и составил 2,64 миллиарда евро.

В структуре экспорта наиболее представлены горюче-смазочные материалы на сумму 163,5 млн евро, электроэнергия на сумму 134,9 млн евро и другие.

В структуре импорта больше всего представлены машины и транспортные устройства на сумму 514,7 млн ​​евро, в том числе автотранспортные средства на 159 млн евро, электрические машины, аппараты и устройства на 102,9 млн евро и другие.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по экспорту были Швейцария с 104,8 млн евро, Сербия с 103,4 млн евро и Босния и Герцеговина с 69,9 млн евро.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по импорту были Сербия с 451 млн евро, Китай с 238,6 млн евро и Греция с 221,6 млн евро.