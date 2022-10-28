Ново-Огарево, Московская область, , 18:03 — REGNUM В зону специальной военной операции на территории б. УССР направлено после обучения 82 тысячи бойцов из числа мобилизованных воинов запаса и добровольцев, сообщил 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарёво.

Частичная мобилизация Администрация Бузулука

Об этом он заявил в ходе доклада о завершении частичной мобилизации в России.

По словам Шойгу, на данный момент завершили обучение и направлены в район проведения специальной военной операции 82 тысячи человек, из них более 41 тысячи действуют в составе боевых подразделений.

«Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — сказал Сергей Шойгу.

Он также отметил, что все, кто примет участие в боевых действиях, получат статус ветерана и соответствующий пакет социальных льгот.

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