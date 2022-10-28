Москва, , 17:59 — REGNUM Указ об окончании частичной мобилизации не нужен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября сообщил источник в Совфеде.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Согласно законодательству о мобилизации, указ об окончании мобилизации не нужен», — сказал собеседник агентства.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране. Задача по частичной мобилизации 300 тыс. человек выполнена, сказал министр.

Указ об объявлении частичной мобилизации президент страны подписал 21 сентября 2022 года.