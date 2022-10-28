На Калмыкию надвигается непогода
Элиста, 28 октября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Калмыкии ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 28 октября.
Наталия Николаева ИА REGNUM
Дождь
По данным синоптиков, с 31 октября по 2 ноября в Калмыкии температура воздуха понизится до 0…+5 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду.
Спасатели призывают жителей Калмыкии быть предельно внимательными и осторожными.