Элиста, 28 октября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Калмыкии ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 28 октября.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

По данным синоптиков, с 31 октября по 2 ноября в Калмыкии температура воздуха понизится до 0…+5 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей Калмыкии быть предельно внимательными и осторожными.