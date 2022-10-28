Севастополь, 28 октября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Высокий, жёлтый, уровень террористической опасности продлили в Севастополе до 12 ноября, сообщили в пресс-службе правительства города 28 октября.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 28 октября 2022 г. сроком на 15 суток до 18:00 12 ноября 2022 г.», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень террористической опасности действует в Севастополе с начала августа. Также в городе введен средний уровень реагирования.