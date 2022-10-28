Ульяновск, 28 октября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области будут выделены средства на выплаты семьям лиц, призванных в Вооружённые силы России в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Алексей Русских.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, он «принял решение о единовременной выплате семьям мобилизованных бойцов». Средства выделят из регионального бюджета.

«Выплата составит по 20 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет, такую же сумму получат беременные жёны мобилизованных на сроке беременности не менее 22 недель», — написал глава региона.

Напомним, что 26 октября депутаты гордумы Ульяновска поддержали проект об освобождении участников специальной военной операции и членов их семей от уплаты имущественного и земельного налогов. Ранее мобилизованных из Ульяновской области на два года освободили от уплаты транспортного налога.

Как сообщало ИА REGNUM , 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. При этом военкоматы продолжают приём добровольцев и кандидатов в контрактники.